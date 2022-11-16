الصناعة تنفي إصدار أمر بإنهاء خدمات عمال الأجر اليومي

شفق نيوز/ نفت وزارة الصناعة والمعادن، يوم الاربعاء، صدور أمر بإنهاء خدمات العاملين بالأجر اليومي في إحدى الشركات التابعة لها بمحافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تنفي "وبشكلٍ قاطع الأنباء التي انتشرت مؤخراً بشأن توجيه الوزير خالـد بتّـال النجـم بإنهاء خدمات الأُجراء اليوميين العاملين في تشكيلات الوزارة".

وبينت أن ما جاء في كتاب شركة ديالى العامة الذي انتشر في مواقع التواصُل الإجتماعي، غير صحيح، مؤكدة أن "توجيهات الوزير نصت على إيقاف التعيينات الجديدة للعقود والأجراء اليوميين في الوقت الحالي وفقاً للتعليمات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء".

واشارت الى انه "في الوقت نفسه وجهّ الوزير بزيادة الاهتمام بالموظفين لتحقيق النجاح".

وفي وقت سابق اليوم، اطلعت وكالة شفق نيوز، على كتاب صادر من المدير العام وكالة لشركة ديالى العامة، يتضمن أمراً من وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، يقضي بإنهاء عمل العاملين بصفة "اجر يومي" في الشركة.