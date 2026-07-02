الصناعة العراقية تبحث مع إقليم كوردستان وضع آلية موحدة لتنظيم استيراد الدراجات النارية

شفق نيوز - بغداد

عقدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، اجتماعاً في مقر الوزارة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط ورئيس الفريق الفني المكلف بدراسة سياسة حظر استيراد الدراجات النارية وأدواتها الاحتياطية، أحمد عبد الجبار الكريم، وبحضور أعضاء الفريق من ممثلي وزارات المالية والداخلية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، إلى جانب ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2023 القاضي بمنع استيراد الدراجات النارية، وبحث السبل الكفيلة بتنظيم هذا الملف بما ينسجم مع الضوابط والقوانين النافذة ويحقق المصلحة العامة.

وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا، أهمية عقد اجتماع لاحق بمشاركة ممثلين عن مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك في كل من بغداد وإقليم كوردستان، بهدف الاطلاع على البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد الدراجات النارية وآليات دخولها، ووضع آلية عمل موحدة لتنظيم عمليات الاستيراد والانتقال من الاستيراد العشوائي إلى الاستيراد المنظم وفق الأسس القانونية والفنية المعتمدة