"الصمت خيانة".. فتوى غاضبة من كركوك لنصرة غزة

شفق نيوز– كركوك

أصدر مجلس الفتوى في محافظة كركوك، يوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دعا فيه إلى نصرة أهالي غزة ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، مؤكداً أن الصمت إزاء ما يجري يُعد خذلاناً لا يقل خطورة عن الفعل نفسه.

وقال رئيس مجلس الفتوى في كركوك، الشيخ رشيد كاكە برا، لوكالة شفق نيوز، إن "نصرة أهل غزة واجب شرعي وأخلاقي لا يجوز التخلي عنه، وإن التخاذل أو التزام الصمت تجاه العدوان هو مشاركة غير مباشرة في الظلم الواقع على الأبرياء"، مشدداً على ضرورة أن يكون للأمة موقف عملي في هذه اللحظة الحرجة.

وأضاف، أن المجلس دعا جميع فئات المجتمع، من صحفيين وحقوقيين ونقابات مهنية ومنظمات إنسانية، إلى التحرك الفوري والمشاركة في حملات تضامن ومناصرة مستمرة، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة، مشيراً إلى أهمية تنظيم تحركات أسبوعية تصاعدية حتى يتم رفع الحصار وإنهاء العدوان.

وجاء في البيان، الذي حمل عنوان "بيان نصرة أهل غزة"، أن الواجب الديني والإنساني يفرض على الجميع المساهمة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة، سواء بالكلمة أو التبرعات أو النشاط الإعلامي والحقوقي، داعياً الحكومات العربية والإسلامية إلى استخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لوقف المجازر.

وحذر البيان من أن "التقصير في هذه اللحظة الحاسمة هو خيانة للأمة وتفريط بحقوق المستضعفين"، داعياً إلى الوحدة وتجاوز الخلافات والانخراط في معركة الدفاع عن كرامة الإنسان.

كما دعا المجلس إلى التبرع الفوري بأموال الزكاة والصدقات من خلال الجمعيات والمؤسسات الموثوقة، دعماً لأهالي غزة الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية تحت الحصار والقصف المستمر.