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الصليب الأحمر يمول مشاريع شراء "أبقار" و"أعلاف" لأسر متضررة في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-31T09:04:13+0000
الصليب الأحمر يمول مشاريع شراء "أبقار" و"أعلاف" لأسر متضررة في ديالى

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مكتب ديالى ومقرها خانقين، يوم الجمعة، عن تمويل مشاريع معيشية للأسر العائدة إلى مناطقها الساخنة في المحافظة، خلال عام 2021.

وقال مستشار اللجنة في ديالى، مؤيد محمد غفور، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة أطلقت مشروعا لدعم الأسر العائدة إلى مناطق شمالي قضاء المقدادية، المتضررة جراء الأحداث والنزاعات الأمنية".

وأضاف غفور، أن "المشروع يتضمن تمويل شراء (أبقار) منتجة للأسر التي فقدت ثروتها الحيوانية جراء الأحداث والتوترات الأمنية والتي لا تستطيع الاستفادة من أراضيها الزراعية التي هجرتها خلال السنوات السابقة".

وأوضح أن "لجنته وزعت مبلغ مليونين و600 ألف دولار لشراء بقرة منتجة ويشمل المبلغ التكفل بالأعلاف والرعاية الطبية إن تطلب الأمر"، مشيراً إلى أن "آليات ومعايير منح الدعم تشترط الخبرة في تربية الحيوانات وتوفير المستلزمات الأخرى من مأوى صالح للتربية" .

وأشار غفور، إلى أن "220 أسرة تسلمت المنحة في مناطق شمالي المقدادية، من إجمالي 470 أسرة تنطبق عليها معايير المشروع، وتم تقليص العدد حسب الضرورة والأحقية المعيشية".

ولفت إلى وجود "تنسيق أمني عال من قبل الصليب الأحمر مع التشكيلات الأمنية كافة لتسهيل تنفيذ المشاريع الإنسانية والتحرك بسهولة في المناطق المتضررة من النزاعات والحوادث الأمنية إلى جانب المقبولية المجتمعية للصليب الأحمر التي سهلت مهامه باستمرار".

ونوه مستشار اللجنة، إلى "منح مبلغ 480 ألف دينار لـ587 أسرة عائدة من النزوح ومتضررة لمواجهة الصعوبات المعيشية في ديالى، إلى جانب شمول 41 شخصاً من فئات الأرامل والمعوقين بمنح مالية بلغت مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف دينار، إلى مليون ونصف المليون دينار، لدعم مشاريع مصغرة لتأمين المتطلبات المعيشية لتلك الشرائح".

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