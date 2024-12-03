الصليب الأحمر: إعادة تأهيل 6 آلاف شخص من ذوي الإعاقة في العراق

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم فرع العراق للجنة الصليب الأحمر الدولية هيبة عدنان، يوم الثلاثاء، تقديم خدمات التأهيل البدني والمنح المالية لأكثر من 6 آلاف شخص في عموم العراق خلال نصف السنة الحالية 2024، نصفهم من محافظة أربيل.

وقالت عدنان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت العمل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق وتقديم خدمات التأهيل البدني لهم، منذ العام 1993، وبدأت دعم مركز أربيل لإعادة التأهيل البدني منذ العام 1996، وقدمت العديد من الخدمات وأكثر من 16 ألف شخص استفادوا بشكل مباشر من هذه الخدمات".

وأضافت أن "العام الماضي 2023 تمت مساعدة أكثر من 14 ألف شخص حيث تلقوا خدمات في مختلف أنحاء العراق من المراكز التي تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وخلال 6 أشهر من العام الحالي 2024 تم تقديم الدعم لأكثر من 6 آلاف شخص من ذوي الإعاقة، لإعادة التأهيل البدني، منهم 3 آلاف فقط في مركز أربيل للتاهيل البدني حصلوا على خدمات إعادة التأهيل".

وتابعت عدنان: "مستمرون بدعم هذه الفئة من المجتمع، من خلال تحسين خدمات إعادة التأهيل البدني المقدمة في أربيل من خلال المركزين اللذين تدعمهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى فرع اربيل العائد للجنة الصليب الأحمر".

ولفتت إلى أن "هناك عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في المجتمع من خلال برامج منها برامج الرياضة، وإعادة بناء ثقتهم بأنفسهم، وتوفير مصادر للدخل من خلال تقديم منح لتساعدهم على إقامة مشاريع لاعالتهم وإعالة أسرهم".