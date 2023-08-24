الصليب الأحمر الدولي: العراق مازال من أكثر الدول التي لديها مفقودين ومغيبين

شفق نيوز/ اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس، ان العراق ما زال من أكثر البلدان التي لديها مفقودين ومغيبين.

وقالت اڤين ياسين مديرة اعلام اللجنة في اقليم كوردستان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "اللجنة قامت بتبادل 4 آلاف و 252 رسالة بين السجناء في السجون العراقية وذويهم خلال السنة الجارية".

وأضافت أن "28 ألف و892 ملفا للمفقودين مازالت مفتوحة في العراق وخلال سنة 2022 تم البحث عن 1477 ملفا للمفقودين واستجابة 678 ملفا، وأما في 2023 فقد بحثت اللجنة في 994 ملفا وتمت استجابة 171 منهم واعادة 5 مفقودين الى ذويهم".

وحول المفقودين في الحرب العراقية الايرانية قالت ياسين؛ إن "هناك لجنة مشتركة بين الجانبين لاعادة رفات الجنود حيث تم خلال عام 2022 اعادة رفات 236 جندي ايراني الى بلادهم وإعادة رفات 45 جنديا عراقيا من ايران وخلال العام الحالي فقد تم اعادة رفات 71 جنديا إيرانيا الى بلادهم وإعادة رفات 4 جنود عراقيين من إيران".