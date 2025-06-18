الصليب الاحمر يكشف حقيقة اطلاق سراح "اسرى عراقيين" في ايران

شفق نيوز/ نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الاربعاء، إطلاق سراح العشرات من الأسرى العراقيين في إيران، مؤكدة أن ملف الأسرى بين البلدين قد أُغلق رسميًا منذ أكثر من عقدين.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تناقلته بعض القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق سراح العشرات من الأسرى العراقيين من إيران، لا أساس له من الصحة"، مؤكدةً أن "ملف الأسرى بين البلدين قد أُغلق رسميًا منذ أكثر من عقدين".

وأضافت: "نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، ونأسف لتداولها منسوبةً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، موضحة أن "كل إشاعة أو خبر كاذب حول ملف المفقودين ينعكس سلبًا على مشاعر العائلات التي ما زالت تبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائها منذ سنوات طويلة، ويمنحها آمالًا كاذبة، فلنكن أكثر وعيًا ورفقًا بهذه العائلات."

وشددت اللجنة على أن "ملف الأسرى قد أُغلق رسميًا من قبل حكومتي العراق وإيران، ولم يعُد هناك أسرى حرب في كلا البلدين في الوقت الحالي، وذلك وفقًا لإعلانات رسمية من الجانبين، كما أن آخر عملية تبادل للأسرى بين العراق وإيران جرت في عام 2003 وتحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ويُعدّ ملف المفقودين من أبرز الملفات الإنسانية العالقة بين البلدين بعد حرب الثمانينيات، ولا يزال يشغل الرأي العام ويدفع العديد من العائلات إلى البحث المستمر عن مصير ذويهم.