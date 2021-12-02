"الصرع" يودي بحياة تاجر مخدرات موقوف في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بوفاة تاجر مخدرات موقوف ضمن قسم شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "تاجر مخدرات يبلغ من العمر 46 عاماً موقوفا على ذمة التحقيق وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات يعاني من مرض الصرع نقل على اثرها إلى المستشفى التعليمي في المحافظة".

واضاف، ان "عملية النقل لم تتمكن من اسعاف النزيل (تاجر المخدرات) من البقاء على قيد الحياة، حيث توفي صباح اليوم بسبب العارض الصحي الذي أصابه ".

وشهدت محافظة النجف مؤخراً حملات امنية اطاحت بالعشرات من تجار المواد المخدرة ومتعاطيها