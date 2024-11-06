الصدفة تكشف تعنيف وحشي ضد طفلة في النجف.. تعليق بمروحة وحرق على الفحم

شفق نيوز/ كشفت لجنة التربية والتعليم بمجلس محافظة النجف، اليوم الأربعاء، تفاصيل حادثة تعنيف طفلة تم اكتشافها بالصدفة، مشيرة إلى تعرض الطفلة للضرب المبرح والحروق الشديدة.

وقالت رئيس اللجنة هبة الكوفي لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى التلميذات في مدرسة التهجد الابتدائية تعرضت للإغماء أثناء الدرس، وعند نقلها لإدارة المدرسة، تم اكتشاف تعرضها للضرب المبرح".

وأضافت أنه "تم نقل الطفلة على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابعت الكوفي أن "الفحص الطبي أثبت تعرض الطفلة لعنف وحشي، حيث تم تكسير أطراف من جسدها وعلاجها بشكل غير صحيح قبل شهرين، بالإضافة إلى تعرضها لحروق شديدة في جسدها، بما في ذلك المناطق الحساسة، كما تم اكتشاف أن الطفلة وشقيقها تم تعليقهما بالمروحة وأجلسهما على منقلة الفحم".

وأشارت إلى ان" هذه الجرائم الوحشية التي تعرضت لها الطفلة وشقيقها كانت على يد زوجة الأب، وقد أقر الاب بهذه الجرائم بحجة أن أطفاله (وكحين)".وبينت ان "لجنة التربية والتعليم بمجلس محافظة النجف بالتعاون مع الادعاء سيقدمان شكوى ضد هذه العائلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وينالوا عقابهم المناسب بسبب جرائمهم الوحشية ضد الطفولة".

ولفتت إلى أن لجنة التربية والتعليم ستتعاون مع الادعاء العام لتقديم شكوى ضد العائلة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية ضد الطفولة.