الصدر يأمر بـ"تجميد" سرايا السلام لـ6 أشهر في محافظتين

شفق نيوز- النجف

أمر زعيم التيار الشيعي الوطني، مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، بـ"تجميد" سرايا السلام الجناح العسكري التابع لتياره وغلق المقرات لمدة 6 أشهر في محافظتي البصرة وواسط.

وذكر الصدر في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "على تحسين الحميداوي تجميد السرايا وغلق المقرات في كل من البصرة والكوت ولمدة ستة أشهر، لحين النظر في وضع حلّ للخروقات والإساءة المتكررة لسمعة المجاهدين في سرايا السلام ولو كان من طرف ثالث. فسمعتهم أهمّ عندي من وجودهم".

وأضاف: "وسلامي لكل الاخوة الأحبة من المجاهدين والمنضبطين والواعين للخروقات ولمحاولات الفتنة والإساءة من الفاسدين وأضرابهم مع الشكر والتقدير".