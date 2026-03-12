الصدر يوجه بإبعاد الرادود فاقد الموسوي ستة أشهر

شفق نيوز- بغداد

أعلن صالح محمد العراقي، المعروف بـ"وزير القائد" لزعيم التيار الوطني مقتدى الصدر، اليوم الخميس، صدور توجيه يقضي باعتزال الرادود فاقد الموسوي لمدة ستة أشهر، على خلفية ما وصفه بـ"التعدي على زوجات الرسول" و"تهييج الطائفة".

وجاء في بيان وقّعه العراقي، واطلعت عليه شفق نيوز، "هكذا بلغني سماحته: على الرادود فاقد الموسوي أن يعتزل لمدة ستة أشهر، فالتعدي على زوجات الرسول صلى الله عليه وآله إفك، وتهييج الطائفة باقية ممنوع عندنا، كما إن الشهرة لا تعطيه الحق بالتعدي والافتراء".

ولم يرد البيان المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفة أو المناسبة التي صدرت فيها التصريحات المنسوبة إلى الرادود.