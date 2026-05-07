الصدر يهدد بالإضراب عن الطعام بسبب أوضاع "سرايا السلام"

شفق نيوز- النجف

هدد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الخميس، بالإضراب عن الطعام في حال عدم تحسين أوضاع "إعاشة" عناصر "سرايا السلام" (الجناح المسلح للتيار) خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

وبحسب ما ورد في وثيقة تضمنت توجيهات الصدر بشأن الملف، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الصدر أصدر توجيهات بعد اطلاعه على "تقرير الإعاشة" الخاص بسرايا السلام، تضمنت استدعاء مسؤول الإعاشة وباقي المسؤولين وبعض الموزعين.

كما وجّه بفتح تحقيق بشأن ما يتعلق بـ"البدلة" وسوء الإدارة والاستهانة بـ"قوت المجاهدين"، عبر اللجان الخاصة في البيان السابق.

وتضمنت التوجيهات أيضاً فتح خط مباشر للشكاوى بهذا الخصوص فقط، إلى جانب شراء مواد غذائية جافة "من قبلنا كهدية" مع الاعتذار عن التقصير وإيصالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

ووفق الوثيقة، فقد أصدر الصدر توجيهاً إلى "العبودي" بالتنسيق مع "تحسين الحميداوي" للذهاب إلى سامراء مع لجنة مخصصة لتنظيف وتعقيم المقرات الغذائية والمخازن وما شابه ذلك.

وأضاف الصدر، بحسب الوثيقة: "إذا لم يتم تحسين الإعاشة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً فسأضرب عن الطعام مواساة للمجاهدين وعوائلهم".

وتابع: "إذا كان طعام وإعاشة القيادات أفضل من الأفراد، فهذا تكليف أخلاقي باطني مني بصومهم إلى يوم وفاة رسول".

وتُعد سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) في العراق، والذي يتزعمه مقتدى الصدر، وقد تأسست في حزيران 2014 كإعادة إحياء لـ"جيش المهدي" بهدف حماية المراقد الدينية ومواجهة تنظيم "داعش".