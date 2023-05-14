الصدر يهاجم في تسجيل صوتي غاضب "المليشيات الوقحة" و"المنحرفين عقائديا"

شفق نيوز/ هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تسجيل صوتي غاضب بثه مساء اليوم الأحد، ما وصفها بـ "المليشيات الوقحة" ومن سماهم بـ"المغالين بحبه" والمنحرفين عقائديا، وقرر إيقاف مراسيم العزاء وإلغاء زيارة مرقد والده.

وقال الصدر، في تسجيل صوتي له، تابعته وكالة شفق نيوز: "اليت على نفسي هذه المرة ان يكون التسجيل صوتيا لا فيديوياً لتكون الرسالة أبلغ، لست ممن ينكر فضل المحبين والمطيعين والمخلصين فأنا لا زلت لهم محبا ومخلصا وخادما فهذا ما ادبنا عليه من قبل آباؤنا وأجدادنا قدس الله أسرارهم الا أنني أخاف عليكم يوما عبوسا قمطريرا".

وأضاف: "أريد أن أبرئ المخلصين من أفعال الشواذ والمفسدين وذوي العقائد المنحرفة ممن يدعون لنا ال الصدر او يدعون بانني الامام المهدي وان ذلك زورا من القول باطلا وخطيرا فما انا الا مقتدى بن محمد بن محمد صادق ابن محمد مهدي بن اسماعيل الصدر".

وأشار إلى أن "أفضل عقوبة لمثل هؤلاء الشرذمة المنافقين وممن يدعمهم من الفاسدين والميليشيات الوقحة وأشباههم هو حرمان الجميع من إقامة مراسيم العزاء في ذكرى اغتيال والده لهذا العام".