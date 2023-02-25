الصدر يندد بمحاولة قنوات شيعية عرض مسلسل "أبو لؤلؤة" رداً على مسلسل "معاوية"

شفق نيوز/ ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، بمحاولة قنوات شيعية عرض مسلسل "أبو لؤلؤة النهاوندي" قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وذلك ردا على إنتاج مجموعة (أم بي سي) السعودية مسلسل "معاوية أبن أبي سفيان" والمقرر عرضه في شهر رمضان.

واجاب الصدر ردا على استفسار وجهه إليه مجموعة من الشباب في العراق بشأن العملين الفنيين، قائلا، إن كلا المسلسلين باطل ومثير للفتنة، وليس من اخلاق الشيعة الامامية أن نرد على الخطيئة والذنب بخطيئة وذنب مماثل".

واعتبر ان "معاوية لا يمثل السنة ولا ابو لؤلؤة يمثل الشيعة"، داعيا إلى منع عرض المسلسلين.

وكان الصدر قد دعا، يوم الثلاثاء 14 من شهر شباط، قناة MBC السعودية الى إيقاف بث مسلسل يتحدث عن معاوية ابن أبي سفيان.