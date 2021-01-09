الصدر ينتقد بشدة "منبرا مرصعا بالذهب" ويعتبره "جريمة شنعاء"

شفق نيوز/ انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت بشدة ظهور منبر مرصع بالذهب داخل حسينية في منطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، فيما اعتبره جريمة "شنعاء" بحق المذهب الشيعي، دعا الى ازالة هذا المعدن النفيس من على المنبر.

وقال الصدر في بيان اليوم "وصلني خبر مفاده افتتاح حسينية (قصر الزهراء) وجلب (منبر مرصع بالذهب) فأقول:- ان هذه جريمة شنعاء بحق التشيع والمذهب لذا وجب على اهل الحسينية اتلاف ذهب المنبر فوراً وتوزيعه على الفقراء كما وعليهم غلق الحسينية حتى شهر رمضان القادم وأمام الاشهاد وبحضور جماهيري حاشد"، مطالبا "المؤمنين دعم هذا القرار والا فسيتم التعامل معهم بطرق شرعية اخرى".

وشدد على ان "اي توانٍ في تطبيق القرار يعتبر تعدياً على الحوزة العلمية، ولن نتهاون مع مثل هكذا تصرفات"، لافتا الى انه "على الخطيب الذي ارتقى المنبر عدم ارتقائه لمدة عام ايضاً والا فانه عصيان لامر الحوزة".

وتابع زعيم التيار الصدري بالقول "نرجو عدم التعدي على الحسينية والحفاظ على ممتلكاتها".