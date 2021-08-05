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الصدر يعلق إقامة صلاة الجمعة إلى أجل غير مسمى

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-05T15:56:02+0000
الصدر يعلق إقامة صلاة الجمعة إلى أجل غير مسمى

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الخميس، تعليق إقامة صلاة الجمعة من قبل أتباعه في جميع المحافظات العراقية.

وذكر المكتب الخاص للصدر في إعمام موجه إلى مكاتب التيار في العراق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "نظراً للظروف الصحية الصعبة بسبب تزايد حالات الاصابة وتماشياً مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، تقرر إيقاف صلاة الجمعة".

وبحسب الإعمام فان الصلاة ستتوقف في جميع المحافظات حتى إشعار آخر غير مسمى.

وسجل العراق خلال الايام الماضية ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى جانب تصاعد في حالات الوفاة.

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