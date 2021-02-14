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الصدر يعلق فريضة صلاة الجمعة بالعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-14T07:53:17+0000
الصدر يعلق فريضة صلاة الجمعة بالعراق

شفق نيوز/ أعلن التيار الصدري يوم الأحد تعليق اداء مراسم فريضة صلاة الجمعة حتى إشعار آخر وذلك بسبب عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق، وتماشيا مع القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة.

وقال المكتب في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "نظرا للظروف الصحية الصعبة من تزايد حالات الإصابة وتماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، تقرر ايقاف (صلاة الجمعة) في المحافظات كافة وتوابعها حتى اشعار آخر".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت امس السبت 13 شباط الجاري فرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، على ان يكون الحظر شاملاً ايام الجمعة والسبت والاحد، ابتداء من 18 شباط الجاري.

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