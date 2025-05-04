الصدر يطالب بالغاء "حصص السياسيين" في الحج هذا العام

شفق نيوز/ طالب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، هيئة الحج والعمرة العراقية بإلغاء "حصص السياسيين" في موسم الحج هذا العام، فيما أكد أهمية أن يكون لعامة الشعب بلا تقسيمات وحصص.

وقال الصدر، في تغريدة على منصة "اكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه مع اقتراب موسم شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، أوجّه ندائي إلى هيئة الحج في العراق وبالخصوص الشيخ السعودي (رئيس الهيئة)، أن يكون الحج لهذا العام وما بعده لمن لم يذهب إلى الحج سابقاً، ولا سيما من غير السياسيين، بل يكون لعامة الشعب وبلا تقسيمات وحصص من هنا وهناك وبلا تفرقة بين الغني والفقير، بل هو لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية سامي المسعودي، نهاية الشهر الماضي، عن انتهاء الاستعدادات الخدمية واللوجستية لموسم الحج، مؤكدا إدخال خدمات جديدة ستقدم للحجاج في المشاعر المقدسة وخلال تفويج الحجاج.