الصدر يصدر قرارات "صارمة" بحق قيادات سرايا السلام

شفق نيوز- النجف

أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، قرارات "صارمة" بحق قيادات سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار)، أبرزها إجراء جرد مالي للجميع قبل تسنمهم المناصب، إلى جانب سحب الأسلحة منهم و"تجميد" حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الخاص للصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة تتكون من سبعة أشخاص تتولى القيام بجرد مالي لكل قيادات السرايا قبل وبعد استلامهم المنصب، وتضمنت التعليمات منع لبس السواد إلا في المناسبات الدينية كما منعت الظهور بالزي العسكري".

وأضاف البيان أن القرارات اشتملت على "منع القيادات من الظهور في الإعلام وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ومنع المظاهر المسلحة باستثناء مدينة سامراء (التي يمسك فيها فصيل سرايا السلام أحد المحاور الأمنية)"، مهددا المخالفين بـ"الحبس لمدة ثلاثة أشهر".

ووفقا للبيان فإن القرارات تضمنت أيضا مصادرة السيارات الخاصة للقيادات وحظرهم من التواصل مع السياسيين.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، بإعادة هيكلة سرايا السلام في كربلاء وسحب السلاح من تشكيلاتها كافة.

وكان مصدر أمني أفاد مساء الجمعة الماضي، بمقتل وإصابة شخصين ينتميان إلى جماعة (الأزهريون) المنشقة عن التيار الصدري، فيما قررت سرايا السلام الجناح العسكري للتيار تجميد عملها في المحافظة وغلق المقرات كافة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"مقتل وإصابة شخصين اثنين بهجوم مسلح في منطقة الحر وسط مدينة كربلاء"، مبيناً أن "المجنى عليه والمصاب ينتمون لجماعة (الأزهريون) المنشقة عن التيار الصدري".

يذكر أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر كان قد وجه في 13 أيلول/ سبتمبر 2024 بطرد تشكيل "أزهريون" من سرايا السلام ومقاطعتهم وتبليغ الجهات الأمنية عنهم وعن "أفعالهم المشينة" التي تزعزع أمن الوطن، بحسب منشور لصالح محمد العراقي المعروف باسم "وزير الصدر".