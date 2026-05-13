الصدر يشترط على سرايا السلام ركوب العجلات الصينية والكورية

أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، توجيهات عدّة الى القيادات والأفراد في سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار.

واشترط الصدر بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، أن تكون العجلات المسموح اقتناؤها وركوبها من المناشئ الكورية والصينية حصراً، فضلاً عن منع ركوب سيارة بدون أرقام، وعدم وضع اسم سرايا السلام وأسماء آل الصدر وصورهم على العجلات.

وكان الصدر قد أصدر في 29 نيسان/ ابريل 2026، قرارات "صارمة" بحق قيادات سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار)، أبرزها إجراء جرد مالي للجميع قبل تسنمهم المناصب، إلى جانب سحب الأسلحة منهم و"تجميد" حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.