الصدر يدعو إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في جميع أنحاء العراق

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في عموم العراق بمناسبة عيد الغدير.

وقال مكتبه في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هذه الدعوة تأتي ابتهاجاً بعيد الغدير وذكرى إقامة صلاة الجمعة بإمامة الشهيد السيد محمد الصدر في مسجد الكوفة، ومع النصر الكبير الذي تحقق بتوجيهه (مقتدى الصدر)، واعتبار عيد الغدير عطلة رسمية.

وأشار البيان إلى أن صلاة الجمعة القادمة ستكون موحدة في كل محافظة، وفي بغداد ستكون الصلاة على جانبي الرصافة والكرخ.

ودعا البيان لجان المتابعة في جميع المحافظات إلى إظهار الصلاة بأفضل صورة تليق بالمناسبة والذكرى.