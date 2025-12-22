الصدر يدعو لمعاقبة مثيري النعرات العرقية.. العرب والكورد إخوة

شفق نيوز- النجف

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الاثنين، إلى معاقبة مثيري النعرات العرقية، وذلك تعليقاً على أحداث كركوك.

وقال الصدر في رد له على سؤال بشأن انتشار قوات عراقية لمنع إعادة رفع علم إقليم كوردستان على تمثال البيشمركة، واعتقال مواطنين كورد على خلفية محاولة إنزال العلم العراقي ورفع علم الإقليم، إضافة إلى مقتل عقيد في شرطة كركوك أمام منزله، إن "العرب والكورد إخوة، ولا ينبغي تأجيج مثل هذه الأمور ذات النعرات العرقية".

وشدد الصدر على ضرورة "معاقبة فاعليها قانونياً".

وشهدت كركوك، يوم الجمعة الماضي، اغتيال العقيد زيد عادل صبيح، أحد ضباط الشرطة ومن المكوّن المسيحي، إثر تعرضه لإطلاق نار قرب منزله في منطقة عرفة.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن منفذ الهجوم أحد منتسبي الشرطة، أقدم على الانتحار بعد تنفيذ الجريمة، فيما تبيّن تورط شقيقه أيضاً، حيث كانا قد عملا سابقاً مع المجني عليه في مركز شرطة عرفة وكانوا موقوفين في قضية تزوير سابقة.