الصدر يدعو لتخصيص يوم لمناهضة "المثليين" ويطالبهم بـ"التوبة"

شفق نيوز / دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، المثليين الى التوبة ومن يسن قوانينهم الى التراجع عنها، وفيما وصف مرض (جدري القرود) المنتشر حالياً بـ(جدري المثليين)، طالب بيوم خاص لمناهضة المثلية.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها شفق نيوز "لقد حق القول على المثليين فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل فادعوهم للتوبة اولاً".

وأضاف الصدر" وادعو جميع من سن قانون المثليين للتراجع فوراً عن ذلك القرار الاجرامي الظالم لسببين : الأول درء البلاء والوباء (جدري القرود) أو ما نسميه (جدري المثليين) عن البشرية جمعاء ، والثاني غفران ذنبهم، عسى الله أن يتوب عليهم، وإلا فسيحق عليهم القول فيدمرهم الله تدميراً".

واقترح الصدر تسمية "يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم المنكرة في الأرض والسماء".

ينتمي جدري القرود إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، ولكنه يسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا؛ إذ يعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب، وقد يطور الأشخاص المصابون، بمستوى أكثر خطورةً للمرض، طفحًا جلديًّا وبثورًا على الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. وتشمل معظم الحالات المكتشفة رجالًا مارسوا الجنس مع رجال، في أوروبا، جرى الإبلاغ عن إصابات في كلٍّ من بريطانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد.