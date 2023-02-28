الصدر يدعو لاستثمار عيد نوروز لمكافحة التصحر

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، إلى استثمار عيد نوروز لمكافحة التصحر والتلوث البيئي في العراق، حاثاً العراقيين على زراعة مختلف النباتات والأشجار للحد من العواصف الترابية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "يسمى 21 من آذار (عيد الشجرة)، فمن الآن فلنستغل هذه الفرصة معاً.. نحن العراقيون بإنقاذ العراق من التصحر والتقليل من أضرار العواصف الترابية والتقليل من تلوث البيئة ولنحصل على الثواب الأخروي ولنظهر عراقنا الحبيب بصورة أجمل وأبهى ونعزز من خصوبة الأرض بزراعة شجرة أو زهرة أو نخلة أو متسلق أو أشجار ضخمة لصد الرياح".

واقترح الصدر أن تكون زراعة النباتات والأشجار "إما في حديقة المنزل أو أمام المنزل أو أمام المحال التجارية كل حسب استطاعته.. لكي نكون قادرين على سقيها وريها بماء دجلة أو الفرات".

وحث على التعهد "باستدامتها وترعرعها سواء أكانت مثمرة أم لا.. فإنها ستكون نافعة للبشر والطيور وللأرض وللبيئة وللزينة وغيرها من المنافع الدنيوية والأخروية. فلا تقصروا بذلك رجاء أكيداً.. ولا نريد بذلك إلا رضا الله تعالى".

ويصادف يوم 21 من شهر آذار/ مارس عيد نوروز الذي يحتفي به الكورد في العراق ودول العالم إلى جانب شعوب أخرى.