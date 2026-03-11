الصدر يدعو "السنة والشيعة" إلى الوحدة ويحذر من الفتنة الطائفية

شفق نيوز– النجف

حذر زعيم التيار الوطني الشيعي (الصدري سابقاً) مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، من محاولات تأجيج النفس الطائفي في المنطقة في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.

وقال الصدر في بيان: "بلغني أن هناك من المرجفين من يريد تأجيج النفس الطائفي في المنطقة، مستغلاً بذلك ما آل إليه الشرق الأوسط من تصعيد غير مسبوق".

وأضاف: "ومن هنا أهيب بشعوب المنطقة الواعية ولا سيما شعب العراق بسنّتهم وشيعتهم إلى التحلي بالحكمة والالتزام بالشرع الإسلامي والقرآني بالتآخي، فدم المسلم الشيعي محرم على المسلم السني ودم المسلم السني محرم على المسلم الشيعي".

وتابع: "طالباً منهم أن يعوا مقدار الخطر المحدق الصادر من العدو المشترك وأذرعه المتشددة في المنطقة من هنا وهناك".

وأكد الصدر في بيانه: "إخوان سنة وشيعة هذا الدين ما نبيعه"، مضيفاً: "والسلام على نابذي الطائفية والمتآخين فيما بينهم".

وختم بالقول: "فلنكن ممن يوحد الصفوف ولا يفرقها لنكون صفاً كالبنيان المرصوص أمام كل التحديات المعادية".