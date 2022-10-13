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الصدر يخاطب طلبة العراق في صبيحة جلسة البرلمان: "لا يلهينكم صراع السلطة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-13T05:06:59+0000
الصدر يخاطب طلبة العراق في صبيحة جلسة البرلمان: "لا يلهينكم صراع السلطة"

شفق نيوز/ خص زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الطلبة في العراق، يوم الخميس، بخطاب بمناسبة العام الدراسي الجديد وذلك صبيحة جلس البرلمان المقرر عقدها في وقت لاحق لانتخاب رئيس للجمهورية، وأشار عليهم بأنهم "أكبر من السلطة".

وقال الصدر، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "يا أبنائنا الأحبة.. علمكم سلاحكم.. ومدارسكم حصونكم.. فانهلوا من العلم أحسنه ومن الخلق أكمله وعقروا حصونكم بالنظافة والحرص عليها، موضيا إياهم بأن "أساتذتكم كأبائكم فخذوا منهم العلم بلا غش وبلا رشوة.. فأنتم عماد الإصلاح ومستقبله".

ووصف الصدر، الطلاب بأنهم "درر العراق وجواهره"، داعيا اياهم "للتحلي بالخلق الرفيع ليزهو ويزدهر الوطن بكم، وأن لا يستصغرنكم أحد فأنتم عماد الوطن وسوره المنيع ضد الأعداء والفساد بتمسككم وحبكم للعلم والتعلم والخلق الرفيع". 

وخاطب الصدر اطلاب قائلا، "لا يلهينكم صراع السلطة.. فأنتم الأقوى والأشجع والأعلم، فلا خوف يمنعكم ولا (مواقع) تلهيكم.. ولا ألعاب تغريكم فهذا أملنا بكم يا بناة العراق وأولاده".

وتابع "كونوا على يقين لن يبنى العراق إلا بـ : أخلاقكم وعلمكم ومعرفتكم، وإصراركم وثباتكم وشجاعتكم ودوامكم.. فمن غاب خاب ومن كان اللهو هدفه فما أصاب". 

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