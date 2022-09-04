الصدر يتعهد بحماية رجل دين عراقي مثير للجدل بعد تجريده من العمامة

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، الجميع الى عدم التعرض لرجل الدين المثير للجدل علي الشريفي بعد تعهد الأخير بخلع عمامته وعدم إساءته للحوزة و التزامه بالضوابط الشرعية.

وقال الشريفي بحسب كتاب رسمي نشره مكتبه الخاص وورد لوكالة شفق نيوز، "أتعهد أمام الله ورسوله والسيد مقتدى الصدر بأن لا ارتدي الزي الحوزوي (العمامة) لمدة عام كامل وأتعهد بالالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الإساءة للحوزة".

وامس الاحد، أعلن الشريفي، تلقيه تهديداً تصريحاً بالقتل بعد ظهوره في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقبل فتاة بزيه الديني.

وقال الشريفي "تعرضت لهجمة شديدة من الخاص والعام والقريب والبعيد، وتلقيت تهديدات كثيرة عبر الهاتف النقال وقمت بإخراج أسرتي من المنزل وأعددت العدة لكي أُغادر إلى أربيل (عاصمة إقليم كوردستان العراق) إلى أن يهدأ الوضع".

وأشار أيضا في بث فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تلقيه ظرفا يحوي رسالة فيها تهديد صريح له بالقتل إضافة إلى اطلاقة نارية لسلاح نوع "كلاشينكوف".