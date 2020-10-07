الصدر للعشائر: العراق في خطر .. أدبوا ابناءكم

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، الى حماية مدن جنوب العراق من مندسي "الثورة"، مشدداً على تأديب "بعض ابناء العشائر" المشاركين في الحرق والتخريب.

وقال الصدر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "إلى عشائرنا العراقية البطلة.. الى عشائرنا التي تريد حفظ أمن العراق.. الى عشائرنا التي تريد حماية المقدسات من الدواعش الإرهابيين والبعثية الأنذال ومن لف لفهم من المشاغبين والوقحين.. أملي وثقتي بكم كبيرة لحماية محافظاتكم ومناطقكم كافة، ولاسيما الناصرية الفيحاء ومقدساتكم ممن يريد المساس بهم تحت مسمى الثورة والتي كثر فيها المندسون وبكل حكمة وحنكة وتنسيق عال أمني عالي المستوى، فالعراق في خطر".

وأضاف الصدر "أملي بكم أن تؤدبوا كل المنتمين لكم ممن يشاركون في التخريب والحرق والسلب وممن يعرضون المقدسات للخطر، ونحن لكم معاضدون ناصرون"، داعياً العشائر إلى "التنسيق مع القوات الأمنية".

وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم أمس الثلاثاء، من "فتنة" ينفذها مندسون من "ثورة تشرين" في كربلاء، مهدداً بالتدخل "بطريقته الخاصة" في حال عدم حماية المقدسات من قبل القوات الامنية.

وأفاد مصدر أمني بأن 100 متظاهر أصيبوا على الأقل يوم أمس الثلاثاء جراء تعرضهم للضرب وكذلك التدافع في محافظة كربلاء.

وكان ناشطون مدنيون قد أفادوا بتعرض مئات المتظاهرين إلى الضرب بالهراوات في موكب حسيني ومسيرة في مدينة كربلاء وذلك لتمجيدهم الاحتجاجات التي انطلقت في العراق منذ تشرين/اكتوبر عام 2019.