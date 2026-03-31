الصدر: فوز المنتخب العراقي سيحطم الخوف في المنطقة

أعرب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن تمنياته بتوفيق المنتخب العراقي في مباراته المقبلة، مؤكداً أن فوزه "سيحطم الكثير من الحزن والقلق والخوف" الذي تمر به المنطقة.

وقال الصدر في بيان، "نتمنى لمنتخبنا الوطني التوفيق في آخر مشواره للتأهل إلى كأس العالم"، مضيفاً أن "فوزهم سيحطم الكثير من الحزن والقلق والخوف الذي تمر به المنطقة".

وأضاف أن "شعب العراق يترقب بفارغ الصبر" نتيجة المباراة، مختتماً بيانه بالقول "والسلام ختام".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة، لإتاحة متابعة مباراة المنتخب العراقي أمام بوليفيا، مع إقرار مكافآت للاعبين في حال التأهل إلى كأس العالم.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه المباراة دوراً حاسماً في تحديد هوية المتأهل، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المصيرية التي يأمل العراق من خلالها بلوغ كأس العالم للمرة الثانية بعد ما يقارب اربعين عاماً.