الصدر: الدراما العراقية تكاد تكون "هابطة" وفيها كذب كثير

شفق نيوز/ رد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد، على سؤال بشأن متابعة البرامج والدراما العراقي خلال شهر رمضان، بأنها "إعانة على الإثم".

وقال الصدر، في رده على سؤال من أحد أتباعه، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدراما العراقية تكاد تكون هابطة المحتوى إلا ما شذ وندر، وغالبا ما تكون بعيدة عن الواقع العراقي وفيها من الكذب الكثير".

وأضاف "ولا داعي للسؤال عن متابعتها من عدمها، فمتابعتكم لها فيها إعانة على الإثم".

ويأتي هذا السؤال، في وقت بدأت القنوات الفضائية العراقية ببث الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان، والبرامج المنوعة الأخرى.