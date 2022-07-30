الصدريون ينقلون "خبرة" مواكبهم للخضراء .. عشرات المركبات تؤمن الدعم اللوجستي لمعتصمي البرلمان (فيديو)

شفق نيوز / شهدت المنطقة الخضراء، اليوم السبت، توافد عشرات المركبات (الحمل) والصالون محملة بمواد غذائية ومياه شرب ومواد طبية لمعتصمي التيار الصدري داخل قبة البرلمان، فيما أبدى مشاركون في تأمين الدعم اللوجستي استمراره لحين انتهاء الاعتصام عبر نقل "خبرة" المواكب الحسينية.

وقال أبو عبد الله (٥٥ عاماً)، وهو صاحب موكب حسيني لوكالة شفق نيوز، إن "المسؤولية تتطلب من الجميع التآزر لتحقيق مطالب الشعب في الخلاص من الفساد الذي جثم على صدورنا سنوات طوال".

وأضاف صاحب الموكب أنه "و لصعوبة تواجدي بين المعتصمين بسبب المرض تمكنت من جمع تبرعات عينية (مواد غذائية ومستلزمات طبية) من جميع سكان منطقتنا في مدينة الصدر وايصالها الى المتظاهرين، وهناك مبادرة أخرى للاسناد والدعم"، مبيناً أن "أغلب وجهاء المناطق ذات الثقل الصدري عملت بذلك وبالتالي تمكنا من تجهيز العشرات من المركبات المحملة بتلك المواد".

من جهته قال علاء البهادلي (٣٣ عاماً)، لوكالة شفق نيوز ، إن "أمر تجهيز المواد الغذائية ومياه الشرب مؤمن وبشكل كامل، فهذا الأمر ليس جديد على أبناء الخط الصدري".

وأضاف البهادلي "كلنا يعلم ان أغلب المواكب الحسينية الواصلة بين بغداد والمحافظات الاخرى إلى كربلاء خلال الزيارة الاربعينية أغلبها بإشراف وادارة شباب ينحدرون من التيار الصدري، كما أن الدعم اللوجستي سيستمر لحين انتهاء الاعتصام بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وبحسب معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، ووفقا لموظفين في البرلمان فإن "مياه الشرب نفدت منذ الظهيرة، وقام بعض أنصار التيار خارج المنطقة الخضراء بالمسارعة لتأمين المياه والمواد الغذائية والدعم اللوجستي لرفاقه داخل المنطقة".