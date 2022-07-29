الصدريون يتوافدون الى ساحة التحرير والكتل الكونكريتية تحجبهم عن الخضراء (صور)

شفق نيوز/ توافد العشرات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الجمعة، الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ويسعى أنصار التيار الصدري الى منع جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية التي لم يحدد موعدها لحد الآن بشكل رسمي.

وسارعت القوات الأمنية الى وضع كتل كونكريتية عند بداية جسر الجمهورية لمنع عبور المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث يوجد مبنى البرلمان.

وكذلك عمدت القوات الأمنية الى قطع جسور السنك والاحرار والشهداء التي تفصل بين جانبي بغداد الكرخ والرصافة.

واقتحم المئات من أنصار الصدر أول أمس الأربعاء، مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على تحرك الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة والدفع بمرشح من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي.

وكان الصدر ألمح في أكثر من مناسبة، إلى الوقوف بوجه تشكيل حكومة وفق مبدأ المحاصصة المعتمدة منذ 2003.

وانسحب الصدر من العملية السياسية، بعد أشهر من شد وجذب مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة وفق مبدأ الأغلبية، التي تصدى لها بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف سياسي سني جمع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.