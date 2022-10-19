الصدرية والكفاح.. بوصلة المتبضعين تعاني الركود (صور)

شفق نيوز/ تعاني أسواق عدة في العاصمة العراقية، من حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة، لاسيما تلك التي اعتاد المتبضعون على ارتيادها كسوق الصدرية، والكفاح في بغداد القديمة بجانب الرصافة.

وكالة شفق نيوز، استطلعت آراء مواطنين عدة، عن أسباب الأزمة، وأكدوا أن ضعف القدرة الشرائية، انسحبت في الأعمال والأسواق كافة، مرجعين ذلك إلى الأوضاع السياسية المتوترة، التي تؤثر بدورها على الوضع الاقتصادي.

وعرفت محلة "الصدرية" في بغداد بهذا الاسم نسبة إلى دفينها الشيخ صدر الدين محمد الهروي المدرس في المدرسة البشيرية المتوفى سنة 677 للهجرة بدلالة رخامة وجدت عند قبره، بحسب المؤرخين.

أما الكفاح، فهو شارع طويل في بغداد، يمر بثلاث مناطق هي الباب الشرقي والنهضة والباب المعظم، وأطلق على الشارع في العهد الملكي تسمية "شارع الملك غازي" وبعد قيام "ثورة 1958" سمي بـ"شارع الزعيم" فقد عرف الشارع بالانتفاضات التي سبقت الثورة وكان عبد الكريم قاسم أول من أطلق عليه تسمية "شارع الكفاح".