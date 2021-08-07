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الصحة لا تعول على انخفاض إصابات كورونا: العراق في ذروة الموجة الثالثة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-07T14:03:45+0000
الصحة لا تعول على انخفاض إصابات كورونا: العراق في ذروة الموجة الثالثة

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة، يوم السبت، ان العراق ما زال في ذروة الموجة الثالثة من وباء كورونا على الرغم من تسجيل انخفاض واضح في عدد الإصابات، مجددة تحذيرها من خروج الوضع عن السيطرة.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة، ربى فلاح حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "على الرغم أننا سجلنا اليوم انخفاضاً بسيطاً في أعداد الاصابات بكورونا، لكن لا نعتمد على هذا اليوم فقط لغرض تقييم الموقف الوبائي".

واضافت "نحتاج فترة اطول لتقييم الوضع الوبائي بشكل عام، خصوصا نحن ما زلنا في ذروة الموجة الثالثة وفي مرحلة الخطر ولم نتعداها مع امتلاء المستشفيات بالحالات الحرجة والشديدة التي نسجلها كل يوم، مع أعداد الوفيات المتزايدة".

وأشارت إلى أن هناك "ضغطاً كبيراً على المؤسسات الصحية والكوادر الطبية والصحية حيث تواجه تحدياً كبيراً مع هذا الضغط الهائل، لذا نؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح للحد من أعداد الإصابات وكسر سلسلة انتشار الوباء ومنع دخول البلاد بموجة جديدة".

وسجلت وزارة الصحة اليوم السبت، انخفاضا كبيرا بإصابات ووفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 7973 إصابة جديدة، و59 حالة وفاة جديدة.

في حين سجلت يوم أمس الجمعة، 87 حالة وفاة، و11 ألفاً و435 إصابة بفيروس كورونا.

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