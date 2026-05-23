الصحة: صرف رواتب الأطباء المتعاقدين من خريجي 2024 بعد العيد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، إقرار التخصيص المالي لرواتب الأطباء المتعاقدين من خريجي دفعة 2024 عن الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدة صرفها بعد عطلة عيد الأضحى .

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بعد اجتماع لوزير الصحة عبد الحسين الموسوي مع رئيس الوزراء علي الزيدي، أعقبه تواصل مع وزارة المالية واجتماع بين وزير المالية والوكيل الفني لوزارة الصحة لوضع آلية لمعالجة الملف.

وأضافت أن الآلية تتضمن تصويب قرار سابق لمجلس الوزراء، على أن يُعرض خلال جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الوزارة أن وزير الصحة جدّد تبنيه مطالب خريجي الكليات الطبية، والعمل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تستوعب أكبر عدد ممكن منهم وفق الآليات القانونية والتخصيصات المالية المتاحة واحتياجات المؤسسات الصحية.