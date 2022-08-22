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الصحة: سبع وفيات وستة مصابين في حصيلة جديدة لقطارة كربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T09:04:51+0000
الصحة: سبع وفيات وستة مصابين في حصيلة جديدة لقطارة كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لحادثة القطارة في محافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الانهيار الترابي في كربلاء بلغ لغاية الآن ستة مصابين وسبع  وفيات".

واليوم الاثنين، تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثتي امرأة ورجل من موقع قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد،  وفاة اربعة أشخاص وإخراج ستة آخرين من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء.

 وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.

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