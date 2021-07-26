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الصحة: جميع المضادات متوفرة ولا يوجد شح في اللقاح

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-26T05:04:05+0000
الصحة: جميع المضادات متوفرة ولا يوجد شح في اللقاح

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، وجود شح في جرعات اللقاح.

وقالت الدكتورة ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة اليوم الإثنين لوكالة شفق نيوز؛ إن جميع اللقاحات متوفرة ولا توجد شحة، مبينة أن جميع اللقاحات ستصل ضمن الجدول الأسبوعي وبكميات مضاعفة لتلقيح عدد أكبر من المواطنين.

وأشارت إلى أن يوم أمس تم وصول وجبة من اللقاحات من ضمن جدول الاستلام الأسبوعي للقاح، وسوف يتم توسيع المنافذ الخاصة الصرف اللقاح عن الأعداد الحالية، وتشمل جميع المحافظات ومن ضمنها إقليم كوردستان.

ودعت ربى المواطنين للتسجيل على المنصات الالكترونية لغرض اخذ موعد خاص بالجرعة وتحديد المكان ليتم أخذ اللقاح بانسيابية.

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