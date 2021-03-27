الصحة تؤكد توزيع جرعة كورونا على المحافظات حسب النسبة السكانية

شفق نيوز / أكدت وزارة الصحة، يوم السبت، أن توزيع جرعة فيروس كورونا على المحافظات العراقية، بحسب النسبة السكانية.

وأوضح مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير لوكالة شفق نيوز، أن "العراق متعاقد على 16 مليون جرعة مع الشركة المجهزة للقاح فيروس كورونا".

وأضاف عبد الأمير، أن "ما وصل للعراق من الكمية المحددة 336 ألف جرعة، وستصل الكمية الأخرى بالتوالي لغاية نهاية 2021".

ولفت إلى أن "توزيع الجرعة سيكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة عراقية".

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، قد أعلن الخميس الماضي، عن منح الأولوية لمنتسبي الوزارة المحالين على التقاعد، والتدريسيين في المؤسسات الصحية، بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.