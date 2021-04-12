الصحة تؤشر زيادة كبيرة على التطعيم ضد كورونا وتوجه دعوة للعراقيين

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، يوم الاثنين، عن زيادة كبيرة بإقبال المواطنين على منافذ صرف اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ودعا التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المواطنين الى "ضرورة الاسراع بأخذ اللقاح للحد من خطورة الجائحة"، موضحا أن "هناك زيادة كبيرة بالمرضى الراقدين بالمستشفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا".

كما طلب التميمي من المواطنين "الابتعاد عن اقامة دعوات الافطار خلال شهر رمضان، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات للحد من زيادة الاصابات".

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بـ"دعم جهودها لمكافحة الوباء لصعوبة الموقف الوبائي".