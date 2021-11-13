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الصحة توضح بشأن "الجثة مقطوعة الرأس" في مدينة الطب

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-13T18:12:15+0000
الصحة توضح بشأن "الجثة مقطوعة الرأس" في مدينة الطب

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، توضيحاً بشأن ما عرضته احدى القنوات الفضائية بخصوص "جثة مقطوعة الرأس" وصلت لدائرة الطب العدلي.

ونفت دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ما عرضته قناة دجلة الفضائية حول إخراج جثة بدون رأس بعد وصولها كاملة"، مبينة انه "تم ارسال الجثة بعد إجراء عملية فتح القبر وبقرار قضائي وإشراف لجنة مشتركة مختصة في محافظة النجف الأشرف وحسب الضوابط الأصولية وتم استلامها في دائرة الطب العدلي وتصويرها ومعاينتها والكشف عليها من قبل اعضاء لجنة مختصة وتبين عدم وجود الرأس مع الجثة اساسا".

واضافت، "كما بينت الصور ومشاهدات الاطباء القائمين على التشريح وثبت ذلك بتقرير رسمي وبتوقيع اعضاء اللجنة".

واشار البيان الى "تشكيل لجنة تحقيقية من دائرة التفتيش في مركز الوزارة لمراجعة الإجراءات والتثبت من تفاصيلها وتأكدت سلامة جميع الإجراءات حسب الضوابط والتعليمات القانونية والفنية وأن الخبر الذي بثته فضائية دجلة عارٍ عن الصحة تماما ويتحمل من يقوم ببث هذه الأخبار الكاذبة كافة التبعات القانونية لبث أخبار غير صحيحة".

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