الصحة توجه تحذيراً شديد اللهجة للعراقيين: ستخسرون أحبابكم

شفق نيوز / وجهت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة، إلى المخالفين وغير الملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، من التسبب بخسارة أحبابهم ورفاقهم وذويهم، نظراً لتفشي الموجة الثالثة "الأشد خطراً" لفيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن "التزام المواطنين في لبس الكمامة 1%، (حسب تقديره)، وأن ذلك سيؤدي لخسارة الكثير من المواطنين لمن حولهم"، مشدداً على ضرورة "تكوين رأي عام ضاغط على المخالفين وفق ضوابط موضوعية ومنهجية، لتفادي كارثة بشرية جراء تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا الأشد خطراً في البلاد".

وأضاف بدر "للأسف نشاهد بعض وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي تسارع بتناقل الشائعات دون التأكد من صحتها فيما يخص الموقف الوبائي لجائحة كورونا واللقاحات المضادة للفيروس التاجي، وذلك يؤثر على وعي وإدراك المواطنين".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة أخطر من سابقاتها، ولغاية الآن أبطال الجيش الأبيض والمؤسسات الصحية في عموم البلاد، قادرة على تقديم كل ما لديها، رغم كل الظروف العصيبة والمعوقات التي تواجههم".