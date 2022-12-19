الصحة توافق على شمول الصحفيين وأسرهم بالعلاج المجاني (وثيقة)

شفق نيوز / وافق وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، يوم الاثنين، على شمول الصحفيين وأسرهم، من أعضاء النقابة بالعلاج المجاني في الأجنحة الخاصة للمستشفيات الحكومية وإعفائهم من أجور العمليات الجراحية.

وثمنت نقابة الصحفيين العراقيين، قرار الوزير، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وأكدت أن "هذا القرار يأتي عرفانا من وزارة الصحة بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين والأسرة الصحفية العراقية التي تعمل جاهدة لتأدية واجبها المهني والوطني من أجل الكلمة الحرة والصادقة".

وشددت نقابة الصحفيين، على ضرورة "التعاون التام مع وزارة الصحة ومؤسساتها من أجل الحفاظ على هذا المنجز الإنساني".