الصحة تنفي تفشي "البكتيريا المقاومة" بمستشفى في النجف

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تفشي بكتيريا مقاومة لجميع المضادات الحيوية بمدينة الصدر الطبية في محافظة النجف.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن تفشي البكتيريا المقاومة لجميع المضادات الحيوية بإحدى مستشفيات النجف غير صحيحة ولا يوجد هكذا تفشي أو هكذا إصابات".

وأضاف البدر أن "الكتاب الذي انتشر ببعض مواقع التواصل الاجتماعي غير معلوم من أي جهة صادر ولا يحمل أي توقيع، ولهذا يجب توخي والدقة في نقل هكذا معلومات".

ويأتي هذا النفي الرسمي بعد نشر وثائق "رسمية" صادرة عن مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف، عن تفشي البكتيريا المقاومة لجميع المضادات الحيوية في ردهات المستشفى.

ووفقا للوثائق الصادرة، فقد أشارت إلى تحليل بيانات مفصّل عن تفشي البكتيريا الأعلى إنتشاراً في المقاومة المتعددة نوع (PDR) والتي تمثل البكتيريا المقاومة لأنواع المضادات الحيوية كافة.

وأكدت تلك الوثائق، أنه لا يمكن علاج هذه البكتيريا في ردهة الـ(RCU) خلال شهر واحد من العام 2024.