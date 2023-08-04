الصحة تندد بالاعتداء على ملاكات مستشفى في بغداد من قبل ضابط برتبة "كبيرة" وأفراد حمايته

شفق نيوز/ أدانت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، بأشد عبارات الاستنكار التعدي الذي طال ملاكات مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد من قبل ضابط برتبة "كبيرة" في وزارة الدفاع وافراد حمايته، فيما اعتبرت ما جرى هو تعدٍ سافر، أكدت مضيها بالإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان ما جرى هو "وفاة امرأة بالحمى النزفية راقدة في مستشفى ابن الخطيب ببغداد وبعد إكمال إجراءاتها الادارية والفنية من اوراق رسمية، وكيس معفرات، واثناء التوثيق الأصولي لغرض رفعه الى دائرة الصحة العامة من قبل احد الممرضين، فوجئ الممرض بالاعتداء عليه بالضرب من قبل ذوي المتوفية بحضور والدهم الضابط برتبة (كبيرة) في وزارة الدفاع ومرافقيه من دون سابق إنذار أو مقدمات".

وأكدت الوزارة انها "ماضية بالإجراءات القانونية بحق المعتدين ولن تتهاون بالامر باي اعتداء يطال مؤسساتها وملاكاتها بالاختصاصات كافة، وستكون السد المنيع لهم ولحقوقهم".

ودعت الصحة في بيانها، "جميع الجهات المعنية الى التعاون معها في حماية ملاكاتها الذين يبذلون جهود مضنية لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين ومنع تكرار تلك الاعتداءات".

وتداولت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً فيديوياً يظهر فيه مجموعة من الأشخاص بالانهيال بالضرب المبّرح على كوادر طبية، وذلك داخل مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد مما أثار سخط المدونين و امتعاضهم من تكرار حالات الاعتداء على الموظفين الحكوميين أثناء أداء واجبهم خلال الدوام الرسمي.

وتنشر وكالة شفق نيوز هذا المقطع: