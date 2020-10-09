الصحة تنتقد النقابات الطبية لتحريضها على الإضراب وتذكّرها بـ"إمتيازات"

شفق نيوز/ اعربت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن "استغرابها" من قيام نقابات طبية وصحية في العراق بالدعوة للإضراب، مؤكدة ان امتيازات حصل عليها الاطباء ومنهاإعطاء الأولوية لتعيين جميع خريجي الكليات الطبية والتمريضية والمعاهد الصحية.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة، ورد لوكالة شفق نيوز"لقد عملت وزاراتنا على تبني مجموعة من المحاور الاساسية لنجاح خطط الوقاية والسيطرة على الوباء ، ومنها تثمين ودعم جهود كافة منتسبي الجيش الابيض في مؤسساتنا الصحية من ملاكات طبية وصحية وادارية على الرغم من حراجة الوضع المالي والاقتصادي".

ونوه الى ان ذلك تكلل "بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على اعطاء الاولوية القصوى لتعيين كافة خريجي الكليات الطبية والتمريضية والمعاهد الصحية المشمولين بقانوني التدرج الطبي والصحي وقانون التعديل الثالث لقانون التدرج الصحي الخاص بالملاكات الصحية الساندة بطلب من وزارة الصحة لدعم جهودها لمجابهة جائحة كورونا ، وكذلك تخصيص قطع اراض للجيش الابيض كافة والسعي الى اقرار قانون شهداء الجيش الابيض بالتعاون مع مجلس النواب الموقر ومفاتحة مجلس الوزراء لشمول كافة منتسبي مؤسساتنا الصحية بمخصصات مالية اضافية وغيرها من الامتيازات التي يتم الاعداد حاليا على اطلاقها".

واضاف البيان "نستغرب وللاسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة الجيش الابيض للإضراب وإيقاف عمل المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الأضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم".

وحذر البيان من ان الوزارة "مؤمنة بالدور النقابي المسؤول ضمن الاطر الديمقراطية والذي يحافظ على صحة المجتمع وحياة المرضى ، ويبتعد عن تجاوز القوانين النافذة التي تحاسب بشدة كل من تسول له نفسه الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين كما في المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات العراقي ، لذا نتمنى من كافة الزملاء والزميلات في النقابات المعنية الى ابعاد مؤسساتنا الصحية عن المكاسب النقابية والحسابات السياسية والتي ستؤدي الى الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين".

ونفذ الاطباء المقيمون، في ١٩ ايلول الماضي، إضراباً شاملاً في جميع المستشفيات الحكومية في المحافظات باستثناء ديالى والانبار، مبينين أنهم أوقفوا إضرابهم السابق بعد تلقيهم وعوداً بالاستجابة إلى بعض مطالبهم إلا أن الوعود لم تتحقق.