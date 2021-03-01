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الصحة تناشد البرلمان بالإسراع في إقرار الموازنة وتحذر من انهيار النظام الصحي

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-01T13:53:27+0000
الصحة تناشد البرلمان بالإسراع في إقرار الموازنة وتحذر من انهيار النظام الصحي

شفق نيوز/ ناشدت وزارة الصحة والبيئة، يوم الاثنين، مجلس النواب بالإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021، من أجل المباشرة بتعيين خريجي المجموعة الطبية، محذرة من انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب وباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المؤسسات الصحية بـ"حاجة ماسة" للإسراع بتعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي للاعوام 2018 و2019 و2020، للإسهام في مجابهة جائحة كورونا.

وأكدت أن الجائحة تطلبت استحداث الكثير من المراكز المخصصة لمجابهة تفشي الفيروس في كافة محافظات العراق، مشيرة إلى "التضحيات والإصابات في صفوف الجيش الابيض" تهدد النظام الصحي وتعرضه لخطر الانهيار.

ودعت الوزارة الى رفع التسكين عن الملاكات الطبية والصحية بكافة عناوينهم ومنحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات، معربة عن أملها بأن "يتحمل الجميع مسؤلياتهم لحفظ الامن الصحي العراقي وسلامة المواطن العراقي".

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