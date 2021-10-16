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الصحة تكشف عن عدد العراقيين الملقحين ضد كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-16T09:30:52+0000
الصحة تكشف عن عدد العراقيين الملقحين ضد كورونا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عدد العراقيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم ولغاية الان.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الساند في الوزارة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من خمسة ملايين مواطن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بدء حملة التلقيح ولغاية الان، وهو ما يسهم في انخفاض شدة الإصابة بالسلالة الجديدة في حال وصلت إلى العراق".

وبينت ان "هناك انخفاضا نسبيا في عدد الوفيات والاصابات خلال الفترة الحالية وهذا ما يتضح من خلال الموقف الوبائي اليومي"، مشيرة الى ان "هناك إمكانية ظهور سلالات جديدة من الفيروس قد تكون أشد خطورة، ولهذا على المواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية والتي تسهم في خفض أعداد الإصابات".

وأضافت عضو الفريق الاعلامي ان "اللقاح يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف أعراض الإصابة بالفيروس، الأمر الذي تم تسجيله من خلال ملاحظة انخفاض نسبة الحالات الحرجة من متلقي اللقاح  في مراكز الحجر الصحي".

وشهد العراق في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ليسجل قبل أيام دون الألف إصابة وهو انخفاض لم يبلغه البلد منذ شهور عدة.

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