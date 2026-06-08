الصحة تكشف خارطة الإصابات والوفيات بالحمى النزفية في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و145 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي في عموم العراق، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال المرض.

وقال البدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الموقف الوبائي للأسبوع 23 من العام الحالي سجل حالة وفاة واحدة و40 إصابة مؤكدة مختبرياً موزعة على محافظات، ذي قار 21 إصابة، والمثنى 6 إصابات، والبصرة حالة وفاة واحدة و3 إصابات، وميسان وواسط وصلاح الدين 2 إصابة لكل منها، وبغداد الرصافة ونينوى وديالى وبابل اصابة واحدة في كل محافظة".

وأضاف أن "الموقف التراكمي منذ بداية العام الحالي بلغ 145 إصابة مؤكدة مختبرياً، و9 حالات وفاة توزعت على المحافظات، ذي قار 6 وفيات من 74 إصابة، وديالى حالة وفاة واحدة من 8 إصابات، وبابل حالة وفاة واحدة من 7 إصابات، والبصرة حالة وفاة واحدة من 6 إصابات، والمثنى 18 إصابة، وميسان 9 إصابات، وواسط 7 إصابات، وبغداد الرصافة 3 إصابات، ونينوى 3 إصابات، وكربلاء وبغداد الكرخ وصلاح الدين إصابتان لكل منها، والديوانية وكركوك والأنبار والنجف إصابة واحدة لكل منها".

وأوضح أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب تعزيز إجراءات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج الذي أثبت فعاليته في حال التشخيص المبكر للمرض".

ودعا البدر، المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال المرض، وأهمها شراء اللحوم حصراً من المجازر النظامية المجازة صحياً، ومنع الرعي والذبح العشوائي داخل الأحياء السكنية، وارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الحيوانات او لحومها ومنتجاتها وفضلاتها، ومكافحة حشرة القراد الناقلة، وغسل اليدين وتعقيم الأدوات المستخدمة في تداول اللحوم بشكل مستمر، وخزن اللوم لدرجة انجماد واطئة جدا وطهيها بدرجة حرارة عالية جدا ولوقت كافي".

وأشار البدر إلى أن "أعراض الحمى النزفية في مراحلها الأولى تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة، والصداع، وآلام في مناطق مختلفة من الجسم، والإرهاق العام، وقد تتطور بعض الحالات إلى أعراض نزفية تحت الجلد أو من فتحات الجسم".

وأكد على "أهمية مراجعة أقرب مؤسسة صحية فور ظهور الأعراض، ولا سيما لدى الأشخاص الذين لديهم تماس مباشر مع الحيوانات مثل الجزارين ومربي وتجار الماشية".

وفي آخر إحصائية وردت لوكالة شفق نيوز أفاد بها مصدر طبي، مساء اليوم الاثنين، بأن المحافظة سجلت 11 إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية وحالة وفاة، مبيناً أن المجموع الكلي للمصابين والمتوفين بالمرض أصبح 83 حالة مصابة بالمرض.

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابين، والعاملين في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.