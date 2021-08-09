الصحة تكشف حقيقة وجود وفيات في صفوف متلقي لقاح كورونا

شفق نيوز / كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، حقيقة وجود حالات وفاة أو دخول لردهات الإنعاش لمتلقي لقاحات كورونا في البلاد، فيما أشارت إلى أن عدد الملقحين تجاوز 2.157.112.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع اللقاحات التي تعاقد العراق عليها، أثبتت فاعليتها، ولم تسجل أي حالة مضاعفات أو دخول مستشفيات، بالنسبة لمتلقي جرعات اللقاح".

وأضاف البدر، أن "العراق لم يشهد أي حالة وفاة أو دخول ردهة إنعاش لأي ملقح، وهناك حالات نادرة من الذين تلقوا اللقاح وأصيبوا بعد ذلك بكورونا"، مؤكداً أن "إصابات متلقي اللقاح بالفيروس تكون خفيفة جداً مقارنة بعدم المتلقين".

وأشار إلى أن "عدد الملقحين في العراق تجاوز 2.157.112"، وهي حصيلة قليلة مقارنة بعدد سكان البلاد الذي تجاوز مؤخراً حاجز 41 مليون نسمة.