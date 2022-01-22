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الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال نتيجة ارتفاع الإصابات بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-22T12:52:04+0000
الصحة تكشف حقيقة إعادة فرض حظر التجوال نتيجة ارتفاع الإصابات بكورونا

شفق نيوز / كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم السبت، حقيقة إعادة فرض حظر التجوال نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة، ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن إعادة فرض حظر التجوال نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، غير دقيق، وغير صحيح".

وأضافت فلاح، أن "أي قرارات بشأن فرض حظر التجوال الجزئي أو الشامل، من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حصراً"، لافتة إلى أن "التعليمات والقرارات التي تصدر بشأن فرض حظر التجوال والأمور الأخرى، من صلاحية اللجنة ذاتها وليس من صلاحية وزارة الصحة".

ويشهد الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، ارتفاعاً كبيراً، منذ إعلان دخول البلاد بموجة وبائية رابعة، نتيجة ظهور المتحور أوميكرون.

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